11.01.2021 (20:25)

Уменьшение эксплуатационных расходов на объектах инфраструктуры Минобороны России за счёт внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение, в 2021 году останется актуальной темой

Коммунально-эксплуатационное обеспечение Вооружённых Сил РФ будет совершенствоваться и в 2021 году.

Системный подход к подготовке и проведению отопительных периодов позволяет ежегодно уменьшать количество аварийных ситуаций.

С 2012 года этот показатель сократился в 7 раз (с 4 271 до 615).

В текущем году выполнен капитальный ремонт 36 коммунальных объектов и текущий ремонт 1665 объектов казарменно-жилищного фонда.

Так, в целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры переведены с жидкого топлива на газ две котельные в поселке Порошино Свердловской области и городе Ахтубинске Астраханской области.

Ведутся работы по газификации и техническому переоснащению ещё 10 котельных в восьми субъектах.

Впервые на федеральном уровне заключено концессионное соглашение по строительству и реконструкции 13 котельных и 126 км тепловых сетей на территории Самарской области. В качестве пилотного проекта введены в эксплуатацию две газовые котельные в Мурманской области.

Для обеспечения энергосбережения в военных городках установлено более 8 тысяч шкафов управления наружного освещения, а по энергосервисным контрактам проведена полная модернизация систем освещения в 14 военных городках.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» с ПАО «Ростелеком» заключен контракт на создание и внедрение в 2020–2024 годах цифровой платформы инвентаризации, учёта и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.

Во исполнение поручения министра обороны РФ совместно с акционерным обществом «Радиотехнические и информационные системы» организована работа по развёртыванию на территории Алабинского гарнизона пилотного проекта программно-аппаратного комплекса «Умный гарнизон».

Этот проект позволит организовать централизованную автоматизированную систему контроля и управления повседневной деятельностью, которая объединит в себе существующие и создаваемые системы управления и обеспечит оперативное реагирование, формирование статистических и аналитических отчётов в органы военного управления. Проще говоря, даст возможность контролировать всё, что происходит в воинской части: температуру в казарме, приход и уход военнослужащих, выход техники с показанием расхода её моторесурса, движение материальных средств на складах, видеонаблюдение территории охраняемых объектов. И всё это будет отображаться на всех уровнях от воинской части до Национального центра управления обороной РФ.

При этом, на примере Алабинского гарнизона за счёт мониторинга потребляемых коммунальных ресурсов прогнозируется годовой экономический эффект до 50 миллионов рублей.

Как видно, в 2020 году проведена большая работа по повышению энергоэффективности на объектах Минобороны России.

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