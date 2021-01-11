11.01.2021 (20:24)
В Минобороны России развернуто более 8 тыс. койко-мест для борьбы с ковидом
Для борьбы с ковидом в военно-лечебных учреждениях Минобороны России развернуто более восьми тысяч койко-мест. Половина из них используется в интересах гражданского населения.
Сформирован и постоянно пополняется запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавируса.
В целях ранней диагностики заболевания инфицированные военнослужащие проходят компьютерную томографию. Для этого круглосуточно работает 59 томографов, с помощью которых ежедневно выполняется около двух тысяч исследований.