11.01.2021 (20:24)

В Минобороны России развернуто более 8 тыс. койко-мест для борьбы с ковидом

Для борьбы с ковидом в военно-лечебных учреждениях Минобороны России развернуто более восьми тысяч койко-мест. Половина из них используется в интересах гражданского населения.

Сформирован и постоянно пополняется запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавируса.

В целях ранней диагностики заболевания инфи­цированные военнослужащие проходят компьютерную томографию. Для этого круглосуточно работает 59 томографов, с помощью которых ежедневно выполняется около двух тысяч исследований.



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