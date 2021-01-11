11.01.2021 (19:28)

Армейские биатлонисты завоевали золотые награды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Германии

10 января, в заключительный день V этапа Кубка мира по биатлону, в Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета, принесшая российским спортсменам долгожданное «золото».

Сборная России по биатлону, в составе которой выступили прапорщик Ульяна Кайшева, прапорщик Светлана Миронова, лейтенант Александр Логинов и прапорщик Эдуард Латыпов, победила в смешанной эстафете 4х6 км.

Армейцы преодолели дистанцию за 1 час 8 минут и 21,7 секунды и использовали 7 дополнительных патронов, прервав антирекордную серию российских биатлонистов из 43 гонок подряд без медалей в рамках Кубка мира. Вторыми с отставанием 0,7 секунды, так же использовав 7 дополнительных патронов, стали норвежцы. Сборная Франции, отстав на 12,1 секунды и использовав 6 дополнительных патронов, поднялась на третью ступень пьедестала почета.

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