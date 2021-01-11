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11.01.2021 (19:11)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к этапу слаживания отделений

В подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался этап слаживания отделений.

На данном этапе боевой подготовки все занятия, которые планируются провести с военнослужащими, направлены на достижение автоматизма слаженных действий в составе отделения. Занятия пройдут по таким темам, как отделение в обороне и наступлении, отделение на марше и в походном охранении, а также отделение в разведке и сторожевом охранении.

Особое внимание уделят тренировкам на учебно-материальной базе войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ, которая имитирует городские строения. В условиях городского боя военнослужащие в составе отделений отработают проникновение в здание через оконные проёмы, маскировку огневых позиций, а также уничтожение огневых средств условного противника.

Этап слаживания отделений завершится боевыми стрельбами на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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