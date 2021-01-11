11.01.2021 (19:06)

Военные комиссариаты Москвы и Московской области в 2020 году отправили в войска свыше 20 тыс. призывников

Весной и осенью 2020 года военными комиссариатами Москвы и Московской области было призвано на военную службу и направленно для ее прохождения в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования свыше 20 тыс. призывников.

В течении прошедшего года для предотвращения распространения вирусных инфекций призывные и сборные пункты были обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Те, у кого по результатам термометрии была выявлена повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание не допускались.

Кроме того, в помещениях призывных комиссий был усилен режим проветривания и обеззараживания, а также была предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты была осуществлена с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

Граждане, направляемые для прохождения военной службы по призыву, перед отправкой в войска были переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета.

Каждый военнослужащий в военном комиссариате получили армейский нессесер, который включает в себя шампунь-гель для душа, зубную пасту, зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, бритвенный станок, полотенце и дезинфицирующие средства.

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