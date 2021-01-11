11.01.2021 (18:56)

В армейском корпусе Балтийского флота проведут боевые стрельбы в составе отделений

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота начинается этап боевой учебы в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин.

В ходе выполнения учебно-боевых задач более 3 тыс. военнослужащих из соединений и частей армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота отработают вопросы ведения современного общевойскового боя в составе подразделений.

На нескольких полигонах флота отделения, расчеты и экипажи выполнят комплекс боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых — действия подразделения в обороне, в наступлении, в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, будут поражаться из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

50 процентов боевых упражнений планируют провести в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости будут применяться ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.

Боевая учеба в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин продлится до середины февраля. Следующим этапом обучения личного состава корпуса Балтийского флота станет выполнение учебно-боевых упражнений в составе взводов.

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