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11.01.2021 (18:21)

Более 10 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут проверены в ходе тренировок по боевой готовности

В соединениях и воинских частях гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) началась подготовка к проведению единых тренировок по боевой готовности, которые пройдут на территории шести субъектов РФ под общим руководством командующего объединением.

В течение недели будут проверяться системы оповещения, практические навыки оперативных дежурных, действия личного состава при подъеме по тревоге и выход подразделений с использованием боевых машин в назначенные районы.

К мероприятиям будут привлечены свыше 10 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской областях и в Коломенском гарнизоне Московской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Проверка боеготовности
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