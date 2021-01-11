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11.01.2021 (18:17)

В Новосибирске в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошла встреча юнармейцев с курсантами военно-морских учебных заведений

В Новосибирске в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошла встреча курсантов Детского морского центра «Каравелла», подшефного части, непосредственно подчиненной главнокомандующему ВМФ, с выпускниками организации, а ныне курсантами военно-морских учебных заведений.

С учетом ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в ходе проведения мероприятия, направленного на формирование у молодежи мотивации к поступлению на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, юнармейцам Детского морского центра вчерашние «каравельцы» рассказали о своих буднях и особенностях организации службы, образовательном процессе и освоении военно-морских специальностей.

Курсанты также отметили значимость «Каравеллы» в их жизни, как первой и базовой ступени на пути к этой гордой и важной профессии - «Родину защищать!».

В ходе отдельной беседы с 11-классниками выпускники центра попытались помочь ребятам с выбором места дальнейшего обучения и рассказали об условиях поступления в военно-морские образовательные учреждения.

20 октября 2020 года в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, в частях, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, стартовала Всероссийская акция «Есть такая профессия – Родину защищать». Акция продлится до 15 февраля 2021 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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