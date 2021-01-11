11.01.2021 (18:30)

Севастопольский музей Черноморского флота вошел в состав Центрального военно-морского музея имени Петра Великого

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого (ЦВММ) пополнился еще одним, седьмым, филиалом. В состав ЦВММ вошел Музей Черноморского флота в Севастополе. Отныне филиальная сеть ЦВММ располагается в пяти субъектах Российской Федерации.

«Это важное событие в жизни Центрального военно-морского музея, который является хранителем более чем трехвековых традиций и летописи Российского флота. Желаю сотрудникам музея плодотворной работы по развитию музейного дела», — отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Как отмечает директор ЦВММ Руслан Нехай, это не только очень большое событие в жизни музея, ведь за полтора века своего существования Музей Черноморского флота превратился в подлинную сокровищницу боевых реликвий, отражающих все этапы развития Черноморского флота с момента его основания в 1783 году и до сегодняшних дней.

Музей Черноморского флота ведет свое начало от Севастопольского музея, который был основан 14 сентября 1869 года по инициативе участников 349-дневной обороны Севастополя в Крымской войне 1855–1856 гг. и при покровительстве императора Александра II.

Открытие в Севастополе музея было значительным событием в культурной жизни России, осознавая важность которого, Александр ІІ в декабре 1869 года издал указ о передаче «на всегдашние времена» музею деревни Эмир (площадью 1936 десятин) в Таврической губернии Бердянского уезда, что в будущем давало дальнейшее финансовое обеспечение музею.

В течение 25 лет экспозиция музея размещалась в пяти комнатах дома генерала Э.И. Тотлебена — участника обороны Севастополя.

Вопрос о строительстве нового здания для музея Особый Комитет поставил перед императором в начале 90-х годов XIX века. Морское ведомство, по указанию Александра III, выделило для строительства здания участок земли в 126 кв. м по улице Екатерининской (ныне ул. Ленина) между Минной башней и Михайловской церковью и 100 тыс. рублей на постройку нового здания для музея.

Здание было построено в 1895 году по проекту академика архитектуры А.М. Кочетова. Проект был утвержден лично императором. Бронзовые фигуры, украшения, чугунные арматуры, лепные работы внутри здания были выполнены в Одессе по эскизам и на бронзо-механическом заводе скульптора Б.В. Эдуардса.

После гражданской войны была проведена реорганизация музея, его экспозиции пополнились новыми экспонатами, отражающими революционные события на Черноморском флоте в 1905–1917 гг.

С 1926 года музей разделён на два отдела: первый этаж — Музей революции, второй этаж — Музей Крымской войны.

В 1932 году была проведена реорганизация — отделы превратились в два самостоятельных музея: Музей революции и Музей Крымской войны. В 1940 году оба музея были объединены в единый Военно-исторический музей Черноморского флота и подчинены ЦВММ (г. Ленинград) с непосредственным руководством Политуправлением Черноморского флота.

В период Великой Отечественной войны часть экспозиции музея была эвакуирована в Баку, затем в Ульяновск.

Во время боев за Севастополь здание музея получило значительные повреждения. После окончания Великой Отечественной войны здание было полностью восстановлено. Активное участие в разработке проекта восстановления принял кандидат архитектуры В.П. Петропавловский (автор проекта здания Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»).

Экспонаты были возвращены «домой» из Ленинграда и в 1948 году в День ВМФ после капитального ремонта музей Черноморского флота был торжественно открыт для посетителей. В экспозиции музея была представлена история Черноморского флота с 1783 по 1945 год.

По решению главнокомандующего ВМФ СССР Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова и Военного совета Черноморского флота здание храма Архистратига Михаила, построенное в 1848 голу, в 1968 году к 100-летию музея было передано для оформления экспозиции зала № 8, посвящённой созданию и развитию океанского ракетно-ядерного флота в послевоенный период и по настоящее время.

В 2014 году по решению Министра обороны России храм святого Архистратига Михаила после капитального ремонта введен в эксплуатацию как культовое сооружение для окормления духовных потребностей военнослужащих Черноморского флота под руководством помощника командующего ЧФ по работе с верующими военнослужащими.

Отныне Музей Черноморского флота является филиалом ЦВММ.

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