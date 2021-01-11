11.01.2021 (17:34)

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота провел тренировку по ПВО в Средиземном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел тренировку по противовоздушной обороне (ПВО). В соответствии с планом тренировки был отработан эпизод по отражению удара крылатых ракет, выпущенных авиацией по кораблю в море.

В ходе учения расчёт корабельного боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчёт ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками.

Помимо тренировок по противовоздушной обороне экипаж фрегата отрабатывает элементы повседневной организации при действиях корабля в море, а также по организации связи и маневрированию в различной навигационной обстановке.

Фрегат «Адмирал Григорович» выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с декабря 2020 года.

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