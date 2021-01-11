11.01.2021 (18:01)
Военные врачи общевойсковой армии ЗВО первыми получат партию новых экспресс-тестов для выявления заражений COVID-19
Военные врачи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), штаб которой дислоцирован в городе Воронеж, первыми получат партию новых экспресс-тестов для выявления заражения вирусом COVID-19.
Новые системы распознавания будут более точно способны выявить стадию заражения и болезни в зависимости от содержания в крови числа антител иммуноглобулина.
Первые тесты поступят в медицинские части подразделений армии к середине января. Каждое тестирование военнослужащих будет проходить в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с использованием средств индивидуальной защиты.
Всего около 4 тыс. новых экспресс-тестов будут поставлены для военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.
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