11.01.2021 (17:57)

В Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизиях ЗВО стартовали первые отборочные соревнования Армейских международных игр-2021

Свыше 6 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа будет привлечено к отборочным этапам Армейских международных игр-2021.

Военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковой дивизии гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к первым отборочным этапам соревнований. Военнослужащим предстоит пройти 4 отборочных этапа прежде чем дойти до борьбы с военным спортсменами из 20 стран, среди которых – Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

Особое внимание команды, экипажи и отдельные участники уделят подготовке к конкурсам, которые претерпят изменения в положениях и будут только созданы в 2021 году. Армейские международные игры (АрМИ) 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября. Планируется провести 34 международных конкурса в 15 странах мира. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран.

В ходе АрМИ-2021 пройдут три новых конкурса: «Меридиан» - для специалистов военно-топографических служб; «Тактический стрелок», в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия; дальнейшее развитие получит конкурс творческих коллективов «Армия культуры».

Планируется, что к Всеармейскому этапу общевойсковая армия ЗВО подготовит и отберет наиболее сыгранные команды и экипажи, общим числом около 120 военнослужащих.



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