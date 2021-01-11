11.01.2021 (17:36)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовали конкурсы по военным специальностям

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начались соревнования между военнослужащими по различным специальностям.

Оценивать действия специалистов на каждом этапе конкурса будут судейские комиссии, в которые войдут офицеры управления ОГРВ ПРРМ.

Состязания пройдут в несколько этапов между экипажами бронетранспортеров, снайперами, специалистами ремонтных подразделений, тылового обеспечения и медицинской службы, связистами и разведчиками. В ходе конкурсов участникам предстоит продемонстрировать свои физические качества, огневую и тактико-специальную подготовку.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице