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11.01.2021 (17:36)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовали конкурсы по военным специальностям

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начались соревнования между военнослужащими по различным специальностям.

Оценивать действия специалистов на каждом этапе конкурса будут судейские комиссии, в которые войдут офицеры управления ОГРВ ПРРМ.

Состязания пройдут в несколько этапов между экипажами бронетранспортеров, снайперами, специалистами ремонтных подразделений, тылового обеспечения и медицинской службы, связистами и разведчиками. В ходе конкурсов участникам предстоит продемонстрировать свои физические качества, огневую и тактико-специальную подготовку.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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