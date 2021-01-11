11.01.2021 (17:30)

Более 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к обучению в Центрально-Черноземном регионе

Более 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в шести субъектах Центрально-Черноземного региона и на северо-западе страны, приступили к подготовке подразделений в зимнем периоде обучения.

Подразделения, соединения и воинские части выдвинулись на военные полигоны для отработки и выполнения практических учебных стрельб, вождения боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72БА, Т-72Б3, самоходных гаубиц «Мста-СМ1», «Мста-СМ2» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Одна из основных задач в начальный период подготовки войск — обучить личный состав к самостоятельным действиям по новой модульной системе, максимально создать углубленный курс подготовки и всестороннего развития профессиональных навыков отдельных военнослужащих, рот и батальонов.

Командиры всех степеней приступили к совершенствованию навыков по управлению подразделениями в условиях, максимально приближенных к боевым, а также по организации взаимодействия с приданными огневыми средствами поражения для уничтожения противника. В этих целях к решению задач по блокированию противника на переднем крае будут применяться новые образцы средств разведки, наблюдения и связи по системе «КРУС», радиоэлектронной борьбы и другое вооружение.

На полевые выходы для отработки программы обучения уже вышли танковые, мотострелковые, артиллерийские, тыловые и разведывательные подразделения гвардейской общевойсковой армии ЗВО, дислоцированные в Воронежской, Курской, Брянской, Белгородской и Смоленской областях.

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