11.01.2021 (17:28)

В Нижегородской области разведчики ЗВО применили беспилотные летательные аппараты для обнаружения замаскированных командных пунктов

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) применили разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА) для вычисления позиций условного противника и обнаружения замаскированных командных пунктов.

В ходе занятия разведчики применили БЛА «Элерон-3» и «Орлан-10». С помощью полученных данных военнослужащие смогли составить подробную карту района нахождения условного противника. Во время выполнения боевой задачи летательные аппараты находились на высоте более 1000 метров, что позволило обеспечить скрытность наблюдения.

В рамках мероприятия боевой подготовки прошли специальные инструктажи и практические занятия с молодыми военнослужащими, только начинающими осваивать мастерство управления БЛА. Более опытные военнослужащие продемонстрировали все этапы подготовки аппаратов, основные ошибки при запуске и управлении ими.

Всего в занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействоано около 30 единиц вооружения и военной техники отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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