11.01.2021 (17:23)

Более 27 тыс. человек посетили концерты и представления в период новогодних праздников на территории военных гарнизонов ЮВО

В период новогодних и рождественских праздников на территории учреждений культуры в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) проведено 130 концертов, которые посетили более 27 тыс. военнослужащих и членов их семей, а также гражданских специалистов.

Особое внимание было уделено поздравлению ветеранов войн и военных конфликтов, многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, а также семей, чьи родственники находятся на выполнении специальных задач. Всего адресно было поздравлено более 3 тыс. ветеранов и около 5,5 тыс. семей с детьми.

Праздничная программа в войсках ЮВО включала в себя не только развлекательные, но и познавательные мероприятия. В дни новогодних и рождественских праздников с соблюдением противоэпидемических ограничений состоялись встречи военнослужащих соединений и воинских частей с представителями епархии Русской православной церкви, турниры по шахматам и русскому бильярду, литературно-музыкальные композиции и другие культурные мероприятия. Все они проводились с соблюдением противоэпидемических требований и строгих мер безопасности.



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