11.01.2021 (17:19)

Объекты полигонов Тульского гвардейского соединения ВДВ готовы к высокой интенсивности боевой подготовки в 2021 году

В целях качественного проведения занятий по боевой подготовке на полигонах Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской и Тульской областях проведен обширный комплекс мероприятий по их подготовке.

Комплекс мероприятий включал в себя подготовку полигонного оборудования, стрельбищ, директрис боевых машин, автодромов и танкодромов, тыловых зон, мест выполнения нормативов на учебных полях, а также классов для обучения личного состава.

Кроме того, развернуты пункты обогрева личного состава, проведена уборка полигонов и полигонного оборудования от снега, очищены места выполнения нормативов и подъездные дороги.

Также была осуществлена подготовка объектов и инфраструктуры полигона Коломенское в Рязанской области, который позволяет осуществлять бесперебойную подготовку подразделений в любое время суток и времени года.

Проведенная работа по подготовке полигонов позволяет в полном объеме и на высоком уровне проводить занятия по боевой подготовке.



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