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11.01.2021 (15:05)

Механики-водители ЗВО отработали преодоление препятствий на танках Т-34 в Московской области

В Московской области на полигоне Головеньки прошли занятия с механиками-водителями танковой армии Западного военного округа (ЗВО) по преодолению препятствий на танках Т-34.

Танкисты отработали преодоление естественных и искусственных препятствий, противотанковых рвов, проходов в минно-взрывных заграждениях, а также выполнили погрузку техники на железнодорожные платформы. Также военнослужащие осуществили маневрирование на скоростных участках, повороты и развороты различной сложности.

В занятиях по вождению приняли участие более 500 механиков-водителей. После было проведено техническое обслуживание боевых машин.

Военнослужащие по контракту и призыву, проходящие службу в танковой армии ЗВО, имеют уникальную возможность ознакомиться с устройством, принципом работы, особенностями вождения и эксплуатации танка Т-34, признанным лучшим по итогам Второй мировой войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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