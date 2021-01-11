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11.01.2021 (16:55)

Более 14 тыс. военнослужащих ЦВО приступили к боевой подготовке на полигонах в пяти регионах страны

Более 14 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) приступили к боевой учебе в 2021 году. Учения подразделений проходят на полигонах в Самарской, Оренбургской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областях.

В составе подразделений военнослужащие выполняют огневые задачи из стрелкового оружия и гранатометов, отрабатывают способы перемещения на поле боя и маскировки огневых позиций. Механики-водители боевой техники совершенствуют навыки вождения в условиях труднопроходимой и пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий на оборудованных авто- и танкодромах.

С целью исключения переохлаждения личного состава в ходе полевых занятий учебные места на полигонах оборудованы помещениями для обогрева. Также военнослужащим, привлеченным к полевым занятиям, дополнительно выдается горячий чай, бутерброды, лук и сало.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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