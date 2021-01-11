11.01.2021 (16:13)

Танкисты и мотострелки ЦВО отразили атаку условного противника на учении в Сибири

Военнослужащие танковых и мотострелковых подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области, отразили атаку условного противника.

По замыслу учения, условный противник, используя автомобили повышенной проходимости и бронетехнику, планировал захватить стратегически важные объекты в тылу войск. Военнослужащие на танках Т-72Б3 выполнили задачи по огневому поражению движущейся колонны техники условного противника. Наводчики-операторы вели непрерывный огонь из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ как с ходу, так и с коротких остановок. После отхода на основные позиции атаку бронетехники и живой силы условного противника с флангов отразили мотострелковые подразделения.

Всего в ходе учения было поражено более 100 мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику противника, расположенных на расстоянии от 700 до 2000 метров.

В мероприятии, которое прошло сегодня, принимало участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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