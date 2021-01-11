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11.01.2021 (15:09)

На полигонах в Поволжье начались боевые стрельбы с привлечением более 6 тыс. военнослужащих ЦВО

Более 6 тыс. военнослужащих Центрального военного округа после новогодних праздников приступили к практическим занятиям на полигонах в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях, в Удмуртии и Башкирии.

Мотострелковые, артиллерийские, танковые, ракетные, инженерные и разведывательные подразделения приступили к совершенствованию навыков вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронемашин БМП-2М, БТР-82АМ, Тигр-М СпН, начали выполнять огневые задачи из минометов 2С12 «Сани», 100-мм противотанковых пушек МТ-12, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и снайперских винтовок СВД.

Молодое пополнение, прибывшее в состав подразделений в ходе осеннего призыва 2020 года, обучается первичным навыкам владения штатным оружием с выполнением стрелковых упражнений.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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