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11.01.2021 (16:19)

Тренажер многофункционального истребителя Су-34 впервые поступил в учебный центр ВВС в Челябинске

Тренажер многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 впервые поступил в филиал Военного учебно-научного центра ВВС в Челябинске.

Тренажер имеет реальный интерьер кабины Су-34 с приборным окружением и системами управления. Курсанты на новом аппарате смогут отрабатывать действия при возникновении особых ситуаций и совершенствовать навыки взаимодействия экипажа при выполнении боевых задач. Тренажер позволяет создать эффект полного погружения курсантов в процесс полета благодаря системе визуализации, которая позволяет создать непрерывное и слитное изображение пространства.

Курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» и молодые летчики - выпускники авиационных училищ, которые проходят военную службу авиационной дивизии Центрального военного округа, уже приступили к обучению на тренажере.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Военное образование , ВВС
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