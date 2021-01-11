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11.01.2021 (16:12)

Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО привиты вакциной от коронавируса

Уже более 10 тыс. военнослужащих соединений и частей, дислоцированных на территории Центрального военного округа (ЦВО), привиты вакциной с декабря прошлого года.

В первую очередь были привиты военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Также в приоритетном порядке вакцинацию прошли военнослужащие батальонных тактических групп.

Всего в ближайшее время военными медицинскими учреждениями планируется вакцинировать свыше около 100 тыс. военнослужащих соединений и частей, расположенных на территории округа. Постановка прививок от коронавируса проводится добровольно на основании письменного согласия вакцинируемых.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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