11.01.2021 (15:12)

Более 20 млн рублей выплачено российским военнослужащим из Таджикистана для приобретения жилья в 2020 году

Более 20 млн рублей было перечислено на личные счета военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане, изъявивших желание приобрести собственное жилье на территории России по военной ипотеке в 2020 году.

«Число военнослужащих, изъявивших желание стать участником накопительно-ипотечной системы (НИС) в 2020 году, составило около 300 человек, из них 147 были выплачены денежные средства на приобретение недвижимости. Средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составила около 60 квадратных метров, а средняя площадь приобретаемой квартиры в новостройке составляет порядка 65 и более квадратных метров. Чаще военнослужащие предпочитают покупать квартиры в новых домах, построенных по современным технологиям», – сообщил начальник территориального отделения (г. Душанбе) Центрального регионального управления жилищного обеспечения «Центррегионжилье» Татьяна Кадырова.

Размер ежегодного накопительного взноса в 2021 году составляет почти 300 тыс. рублей. Максимальный размер ипотечного кредита по программе «Военная ипотека», предоставляемого участникам НИС банками-партнерами, в настоящее время составляет порядка 3,2 млн. рублей.

Участники накопительно-ипотечной системы по-прежнему остаются одной из наиболее надежных категорий заемщиков для кредитных организаций, обязательства по кредиту в период прохождения военной службы выполняет государство в лице Министерства обороны. Воспользоваться целевым жилищным займом для приобретения жилья в любом регионе России участник НИС может после трех лет участия в системе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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