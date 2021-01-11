11.01.2021 (14:50)

Военная комендатура города Москвы обеспечила правопорядок во время Рождественского богослужения в Главном храме Вооруженных Сил

Личный состав военной комендатуры города Москвы совместно с военной комендатурой поселка Алабино принимал участие в обеспечении правопорядка и воинской дисциплины во время проведения Рождественского богослужения 2021 года, которое впервые прошло в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. Храм возведен в честь победы в Великой Отечественной войне на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

В числе прихожан, посетивших литургию, были и военнослужащие Военной комендатуры с членами семей. Посетители Рождественской службы могли поклониться образу «Спаса Нерукотворного», а также иконам святых покровителей видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице