11.01.2021 (13:17)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели санитарную обработку школ и детсадов Минобороны РФ

Перед началом учебного процесса в 2021 году специалисты радиационной, химической и биологической защиты 201-й военной базы в Таджикистане провели полную дезинфекцию и санитарную обработку школ и детских садов Министерства обороны РФ.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций обработке дезинфицирующими растворами подверглись учебные классы, столовые, служебные помещения, лестничные марши, коридоры, спортивные залы. Кроме того, специальным раствором обработали парты и раздевалки. В детских садах обработке подверглись игровые комнаты, места для отдыха и приема пищи детей.

Всего в военных городках Душанбе и Бохтар военнослужащие провели специальную обработку двух школ и двух детских садов, общей площадью более 3 тыс. квадратных метров, израсходовав свыше 2 тонн дезинфицирующего раствора.

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