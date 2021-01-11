11.01.2021 (14:03)

Военнослужащие РХБ защиты ЦВО выполнили дезинфекцию 17 военных образовательных организаций на территории округа

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты перед началом учебного процесса после новогодних праздников провели дезинфекцию всех 17 довузовских военных образовательных организаций и высших военных училищ на территории округа.

К специальной обработке из состава подразделений РХБ защиты привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями. Военнослужащие провели дезинфекцию входных групп, коридоров, учебных классов, спортивных и актовых залов, а также холлов образовательных учреждений. Специалисты РХБ ЦВО обеспечены средствами защиты кожи и органов дыхания.

Отдельные военнослужащие, задействованные в обработке, принимали участие в мероприятиях дезинфекции социальных учреждений Италии и Сербии в составе сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации.

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