11.01.2021 (13:48)

Новобранцы Учебного центра НВВКУ приняли Военную присягу

К Военной присяге приведены 424 новобранца Учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Торжественное мероприятие началось с церемонии выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени части. Перед молодым пополнением выступили представители командования училища, начальник Учебного центра, а также представители городской администрации, общественных и религиозных организаций.

Затем новобранцы перед строем произнесли текст присяги и подкрепили ее подписью.

Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Центр готовит квалифицированных младших специалистов разведподразделений по пяти военно-учетным специальностям: командир отделения групп специального назначения, разведчик-минер, разведчик-радист, разведчик-радиотелеграфист и оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице