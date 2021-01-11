11.01.2021 (13:48)
Новобранцы Учебного центра НВВКУ приняли Военную присягу
К Военной присяге приведены 424 новобранца Учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).
Торжественное мероприятие началось с церемонии выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени части. Перед молодым пополнением выступили представители командования училища, начальник Учебного центра, а также представители городской администрации, общественных и религиозных организаций.
Затем новобранцы перед строем произнесли текст присяги и подкрепили ее подписью.
Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
Центр готовит квалифицированных младших специалистов разведподразделений по пяти военно-учетным специальностям: командир отделения групп специального назначения, разведчик-минер, разведчик-радист, разведчик-радиотелеграфист и оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).