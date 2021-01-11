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11.01.2021 (13:42)

Новобранцы Балтийского флота приступили к обучению по программе интенсивной общевойсковой подготовки

Военнослужащие, прибывшие для прохождения службы в соединения и воинские части Балтийского флота, приступили к обучению по программе интенсивной общевойсковой подготовки. Всего к учебным занятиям привлечено более 4 тысяч военнослужащих, призванных осенью-зимой 2020 года.

С ними проводятся комплексы занятий по тактической подготовке, военной медицине и топографии. Все новобранцы выполнят нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, новобранцы изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

Следующим этапом боевой подготовки станет отработка военнослужащими практических действий в составе подразделений и боевых расчётов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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