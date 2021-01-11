11.01.2021 (12:51)

Более 27 тыс. прыжков с парашютом совершено личным составом Ивановского гвардейского соединения ВДВ в 2020 году

В 2020 году военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 27 тыс. прыжков с парашютом, что почти на 10 тыс. прыжков больше, чем в 2019 году.

Также в прошедшем году воинскими частями и подразделениями соединения десантировано более 140 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В 2020 году личный состав соединения совершал прыжки на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» (парашютная система специального назначения типа «крыло»), как на приземления, так и на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности, в том числе и на площадку приземления на полигоне Брестский в Республике Беларусь в рамках совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020» в сентябре 2020 года.

Десантирование личного состава производилось из самолётов военно-транспортной авиации Ил-76мд, Ан-2 и вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор» на скоростях полёта от 180 до 350 км/ч в ночное и дневное время суток, в полной экипировке со штатным оружием и снаряжением в диапазоне высот от 600 до 2000 м.

При десантировании военнослужащие продемонстрировали высокие навыки ведения прицельного огня из стрелкового оружия в воздухе, а также отработали приземление на ограниченные площадки.

В 2021 году личный состав соединения продолжит совершенствовать боевую подготовку, в том числе и улучшать достигнутые результаты в воздушно-десантной подготовке.



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