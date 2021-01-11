11.01.2021 (12:36)

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» продолжает выполнять задачи в Атлантическом океане

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках своего первого дальнего похода завершил переход Бискайским заливом и продолжил следовать Атлантическим океаном в южном направлении.

Фрегат Северного флота выполняет задачи дальнего похода в составе отряда, в который также входит океанский спасательный буксир «Николай Чикер».

По маршруту перехода экипажи фрегата и спасательного буксира совершенствуют свою морскую выучку. В Баренцевом, Норвежском и Северном морях моряки провели ряд корабельных учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

В Бискайском заливе экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провел учение по поиску подводных лодок.

Дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» продолжается с 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошел более 2800 морских миль. Новый год экипаж фрегата встретил в Норвежском море, а Рождество Христово– на переходе пролива Ла-Манш.

Для экипажа фрегата «Адмирал флота Касатонов», вошедшего в состав Военно-Морского Флота России в прошлом году, это первый дальний поход. Ему предшествовала длительная и напряженная подготовка, в ходе которой личный состав прошел полный цикл обучения в месте базирования и на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

В рамках подготовки к дальнему походу экипаж фрегата выполнил в Баренцевом море комплекс учебно-боевых упражнений, в том числе и несколько стрельб крылатыми ракетами «Калибр».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» – российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350. Построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, в составе которого в настоящее время действуют два фрегата данного проекта.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолёт Ка-27.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице