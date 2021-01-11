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11.01.2021 (12:13)

Около 10 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО совершили марши на общевойсковые полигоны

Около 10 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в составе подразделений приступили к практическим занятиям по боевой подготовке.

Военнослужащие ЮВО совершили марши в районы основных общевойсковых полигонов в Астраханской, Ростовской и Волгоградской области, Северной Осетии, Ставрополье и Крыму.

Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля, в котором военнослужащие совершенствуют свои навыки в стрельбе и вождению бронемашин, а также выполняют огневые задачи из стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500, а также организованы пункты обогрева личного в местах проведения полевых занятий.

Остальная часть подразделений занятия зимнего периода обучения продолжила в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе – в составе второго и третьего учебных модулей.

Модульная система обучения, организованная на ротационной основе, обеспечивает комплексную подготовку всех подразделений в течение каждого месяца.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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