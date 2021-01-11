Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2021 (12:03)

В ЮВО вакцинировано против COVID-19 более 15 тыс. военнослужащих

Более 15 тыс. военнослужащим Южного военного округа (ЮВО) сделали прививки против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В соединениях и воинских частях ЮВО стартовала массовая вакцинация личного состава. Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили около 6 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО. Первым компонентом вакцины привито более 7 тыс. военнослужащих, из которых более 6 тыс. из состава Черноморского флота.

Всего в ближайшее время медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать свыше 60 тыс. военнослужащих ЮВО.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

Ранее сообщалось о поставке в ЮВО третьей партии вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в количестве 10,5 тыс. доз.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На полигонах армейского корпуса Черноморского флота продолжается боевая подготовка молодого пополнения
В праздничные дни получили вакцину от COVID-19 около 500 военнослужащих Амурского объединения ВВО
Более 1,5 тысяч вакцин нового препарата «Спутник-V» доставили в Улан-Удэнский гарнизон ВВО
Более 50 процентов занятий по боевой подготовке в армейском корпусе Черноморского флота было проведено в ночное время суток

Метки:
Южный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false