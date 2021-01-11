11.01.2021 (12:03)

В ЮВО вакцинировано против COVID-19 более 15 тыс. военнослужащих

Более 15 тыс. военнослужащим Южного военного округа (ЮВО) сделали прививки против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В соединениях и воинских частях ЮВО стартовала массовая вакцинация личного состава. Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили около 6 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО. Первым компонентом вакцины привито более 7 тыс. военнослужащих, из которых более 6 тыс. из состава Черноморского флота.

Всего в ближайшее время медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать свыше 60 тыс. военнослужащих ЮВО.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

Ранее сообщалось о поставке в ЮВО третьей партии вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в количестве 10,5 тыс. доз.

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