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11.01.2021 (10:14)

Подразделения антитеррора соединения дальней авиации отразили нападение условного противника

В соединении дальней авиации в Саратовской области прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора с практическим выполнением задач по предназначению.

В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были холостые боеприпасы.

Комплексная тренировка прошла под руководством начальника штаба авиационного соединения дальней авиации гвардии подполковника Наиля Файзулина.

«В авиационном полку уделяется большое внимание противодействую терроризму, отработке элементов безопасности военной службы и жизнедеятельности военнослужащих всех категорий. Данные мероприятия проводятся на постоянной основе, в различных вариантах действий условного противника», - сообщил он.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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