11.01.2021 (09:26)

В подмосковном Ногинске творческая группа ЦОК ВКС поздравила с Новым годом военнослужащих и ветеранов Космических войск

Сотрудники управления Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и клубного формирования «Высота» ЦОК ВКС организовали концерт, посвященный Новому 2021 году и Рождеству Христову для военнослужащих Космических войск ВКС в Ногинском Доме культуры Российской Армии.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, проводимых Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил РФ в рамках празднования Нового года и Рождества и подготовленных Главным командованием Воздушно-космических сил Минобороны РФ и Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.

Ведущие концерта – начальник методического кабинета Сергей Лашманов и администратор управления Анастасия Карасева поздравили с праздниками военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал и членов их семей, собравшихся в зале, рассказали об итогах года и традициях Нового года и Рождества Христова, подарили музыкальные номера в своем исполнении.

Праздничный концерт открыл солист группы «Баян Макс» Сергей Котков, который своим виртуозным владением баяна и вокальным мастерством сразу захватил внимание зала и задал высокую планку для концертной программы.

Концертную программу продолжила Заслуженный работник культуры Московской области, солистка Щелковского духового оркестра Елена Лазуткина, традиционно продемонстрировавшая высокий уровень таланта, восхитив зрителей душевным исполнением и актерским мастерством.

Также в программе концерта приняли участие: популярная певица Даяна Брют, представившая зрителям традиционно яркое выступление, и танцевальный коллектив «Уличный балет» (художественный руководитель Яна Мищенко), который показал яркие и разноплановые танцевальные номера.

Со словами благодарности в адрес руководства Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и участников концерта обратились представители руководства дивизии, выразившие признательность за высокохудожественное, праздничное и искреннее выступление артистов.

В ходе мероприятия группа кино-, фото- и видеообеспечения Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил представила в холле Дома офицеров фотовыставку победителей 2020 года фотоконкурса «Я служу в ВКС!». Гости праздничного концерта с большим интересом отнеслись к представленным фотоработам, отражающих выполнение боевых задач военнослужащих ВКС, их быт и досуг.

Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице