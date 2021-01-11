Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2021 (10:50)

На полигонах армейского корпуса Черноморского флота продолжается боевая подготовка молодого пополнения

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к продолжению отработки мероприятий боевой подготовки на полигонах, расположенных на территории Республики Крым.

На общевойсковом стрельбище армейского корпуса ЧФ в соответствии с планом начались полевые занятия с молодым пополнением. Стрельбы проходят на танковом огневом городке.

Военнослужащие отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортёров БТР-80 на разных расстояниях, а также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

В зимнем периоде обучения военнослужащие также будут совершенствовать навыки метания боевых гранат и стрельб из штатного стрелкового оружия.

В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих молодого пополнения.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 50 процентов занятий по боевой подготовке в армейском корпусе Черноморского флота было проведено в ночное время суток
С военнослужащими береговых войск Каспийской флотилии стартовали сборы сапёров
Подразделения РХБ защиты ЮВО пополнились новейшей техникой
На Северном Кавказе и Закавказье развернуто 60 полевых пунктов обогрева военнослужащих ЮВО

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false