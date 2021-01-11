11.01.2021 (10:50)

На полигонах армейского корпуса Черноморского флота продолжается боевая подготовка молодого пополнения

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к продолжению отработки мероприятий боевой подготовки на полигонах, расположенных на территории Республики Крым.

На общевойсковом стрельбище армейского корпуса ЧФ в соответствии с планом начались полевые занятия с молодым пополнением. Стрельбы проходят на танковом огневом городке.

Военнослужащие отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортёров БТР-80 на разных расстояниях, а также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

В зимнем периоде обучения военнослужащие также будут совершенствовать навыки метания боевых гранат и стрельб из штатного стрелкового оружия.

В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих молодого пополнения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице