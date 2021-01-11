11.01.2021 (10:50)
На полигонах армейского корпуса Черноморского флота продолжается боевая подготовка молодого пополнения
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к продолжению отработки мероприятий боевой подготовки на полигонах, расположенных на территории Республики Крым.
На общевойсковом стрельбище армейского корпуса ЧФ в соответствии с планом начались полевые занятия с молодым пополнением. Стрельбы проходят на танковом огневом городке.
Военнослужащие отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортёров БТР-80 на разных расстояниях, а также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.
В зимнем периоде обучения военнослужащие также будут совершенствовать навыки метания боевых гранат и стрельб из штатного стрелкового оружия.
В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих молодого пополнения.