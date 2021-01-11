11.01.2021 (08:40)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах приступили к этапу боевого слаживания отделений

Военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах приступили к следующему этапу боевой подготовки – боевому слаживанию отделений.

В ходе данного этапа боевой подготовки военнослужащие вышли на полигоны армейского корпуса ВВО, где стартовали занятия по таким темам, как отделение в обороне и наступлении, отделение на марше и в походном охранении, а также отделение в разведке и сторожевом охранении.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим предстоит отработать все возможные действия при ведении боя с противником. Особое внимание будет уделено ведению боя в зданиях. Боевые группы выполнят оборудование огневых позиций для стрельбы из различных укрытий и сооружений, обучаясь при этом вести бой не только в полевых, но и в городских условиях.

Данный этап завершится боевыми стрельбами отделений на войсковых стрельбищах армейского корпуса ВВО, после чего им будет выставлена оценка за слаженность действий в составе подразделения.

Занятия будут проходить как в дневное, так и ночное время суток, в целях недопущения переохлаждения среди военнослужащих на полигонах армейского корпуса ВВО организованы пункты обогрева личного состава. Предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания.

Всего к этапу боевого слаживания отделений привлечено более 2 тыс. военнослужащих армейского корпуса ВВО и около 300 единиц военной техники.

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