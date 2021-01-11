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11.01.2021 (08:30)

Прорыв «диверсионно-разведывательной группы» предотвратили расчеты станций ближней разведки общевойсковой армии ВВО в Приморье

На полигоне «Сергеевский» общевойсковой армии ВВО специалисты станций ближней разведки (СБР) мотострелковых подразделений объединения, провели тренировку по обнаружению условных диверсантов. Расчеты СБР-3 «Фара» применили новые приемы и методы, выработанные на анализе опыта современных вооруженных конфликтов.

Расчеты, действуя в неблагоприятных погодных условиях, применили комплексы разведки и вскрыли перемещение условного противника. После чего, специалисты определили  координаты «диверсантов» и передали их на пункты управления огнем артиллерии и расчетов огневых средств.

Основной целью проведенных мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка степени боевой выучки личного состава.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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