11.01.2021 (08:20)
Подготовка экипажей к полётам началась в армии ВВС и ПВО ВВО
В авиационных частях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа возобновились занятия по боевой подготовке с лётным составом.
С экипажами истребительной, бомбардировочной, штурмовой, военно-транспортной и армейской авиаций объединения ВВС и ПВО ВВО проводятся целевые инструктажи, плановые занятия по технической и специальной подготовкам. Лётчики изучают технику пилотирования, основные принципы управления самолётами и вертолетами, разбирают схемы предстоящих полётов, получают необходимые знания для выполнения лётно-тактических заданий, в том числе при самостоятельном пилотировании.
Кроме того, инженерно-технический состав приступил к проведению регламентных работ по обслуживанию воздушных судов для их последующей эксплуатации.
Особое внимание при проведении занятий уделяется подготовке молодых лётчиков к выполнению учебно-боевых задач.
Полёты будут осуществляться, как в дневное, так и в ночное время суток, одиночно и в составе пар.