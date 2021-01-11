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11.01.2021 (08:20)

Подготовка экипажей к полётам началась в армии ВВС и ПВО ВВО

В авиационных частях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа возобновились занятия по боевой подготовке с лётным составом.

С экипажами истребительной, бомбардировочной, штурмовой, военно-транспортной и армейской авиаций объединения ВВС и ПВО ВВО проводятся целевые инструктажи, плановые занятия по технической и специальной подготовкам. Лётчики изучают технику пилотирования, основные принципы управления самолётами и вертолетами, разбирают схемы предстоящих полётов, получают необходимые знания для выполнения лётно-тактических заданий, в том числе при самостоятельном пилотировании.

Кроме того, инженерно-технический состав приступил к проведению регламентных работ по обслуживанию воздушных судов для их последующей эксплуатации.

Особое внимание при проведении занятий уделяется подготовке молодых лётчиков к выполнению учебно-боевых задач.

Полёты будут осуществляться, как в дневное, так и в ночное время суток, одиночно и в составе пар.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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