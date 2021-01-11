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11.01.2021 (08:00)

Военнослужащие подразделения БПЛА ВВО в Забайкалье отработали поле-ты в сложных метеоусловиях

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, провели тренировки по летной подготовке на комплексах БПЛА «Орлан-10».

Расчеты БЛА «Орлан-10» выполнили  полеты на высоте около 3000 метров. Военнослужащие отрабатывали задачи по ведению воздушной разведки и обнаружению целей в условиях ограниченной видимости, и пониженной температуры.  В течение всего полета на пункт управления поступала фото и видеоинформация в режиме реального времени.

БЛА «Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначен для ведения и наблюдения за объектами в труднодоступной местности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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