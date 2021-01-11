11.01.2021 (07:45)

Военнослужащие Амурского объединения ВВО примут участие в 24 конкурсах «Армейских международных игр-2021»

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, примут участие в 24 конкурсах системы армейских международных игр «АрМИ-2021». К конкурсам, ежегодно проводимых в объединении, в наступившем году прибавился новый - «Тактический стрелок», в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия.

В соединениях и воинских частях уже состоялся ряд первых отборочных этапов. Это названный конкурс «Тактический стрелок», конкурс специалистов связи «Уверенный прием», специалистов войск РХБ защиты «Безопасная среда» и «Специальный район», расчетов беспилотных летательных аппаратов под названием «Соколиная охота», а также самые зрелищные состязания в системе игр - «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Для участия в конкурсах привлечено максимальное количество личного состава соединений и частей. Всего в отборочных этапах уже приняло участие около 5000 военнослужащих и задействовано более 400 единиц военной и специальной техники.

Состязательность конкурсов позволяет добиваться в процессе боевой подготовки высоких результатов, а передовой опыт, полученный военнослужащими в ходе игр на всеармейских и международных этапах, активно внедряется в боевую учебу объединения.

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