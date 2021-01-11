11.01.2021 (05:10)

В праздничные дни получили вакцину от COVID-19 около 500 военнослужащих Амурского объединения ВВО

В дни новогодних праздников в общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, проводилась плановая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Отечественную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») получило около 500 военнослужащих.

Вакцинация проведена специально созданной выездной медицинской бригадой военного госпиталя, а также медицинскими специалистами соединений и воинских частей на местах в пунктах постоянной дислокации.

На местах были развернуты прививочные посты, где медицинские специалисты организовали проверку состояния здоровья военнослужащих и введение первого компонента вакцины. Второй компонент вакцины будет вводиться через 21 день.

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