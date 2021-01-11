11.01.2021 (04:45)
Более 1,5 тысяч вакцин нового препарата «Спутник-V» доставили в Улан-Удэнский гарнизон ВВО
В поликлинике военного госпиталя Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, состоялась вакцинация, отечественным препаратом ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V»), около тысячи военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона и медицинского персонала многофункционального медицинского центра. Всего спецбортом МО РФ в гарнизон доставлено более 1,5 тысяч вакцин.
Перед процедурой все прошли тщательный медицинский осмотр. Прививание осуществлено внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трехнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины.
В течение всего срока специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлен контроль состояния их здоровья.
Стоит отметить, что в ближайшее время ожидается поступление самой крупной партии препарата ГАМ-Ковид-Вак, более 4 тысяч доз, для членов семей военнослужащих.