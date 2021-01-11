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11.01.2021 (03:45)

На Камчатке выпущен фотоальбом, посвященный морякам-подводникам ТОФ

На Камчатке выпущен фотоальбом, посвященный службе моряков-тихоокеанцев на Подводном флоте.

В альбоме собраны самые яркие работы корреспондентов газеты «Тихоокеанская вахта» Войск и сил на Северо-востоке России. Многие кадры сделаны непосредственно в море в различное время года, и на них хорошо видна уникальная красота сурового Крайнего Севера.

Кроме того, в фотоальбоме собраны редкие кадры боевой службы, торжественных церемоний встреч экипажей подводных лодок на Камчатке, которые ранее нигде не публиковались.

Фотоальбом выпущен в ограниченном количестве и специально для сохранения истории Подводных сил Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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