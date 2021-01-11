11.01.2021 (03:30)

На Камчатке сформирован экипаж нового противоминного корабля

В соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке сформирован экипаж новейшего корабля противоминной обороны «Петр Ильичев». В ближайшее время личный состав корабля пройдет обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Военные моряки изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения экипажа планируется всестороннее использование тренажерной базы, состоящей из корабельных узлов и механизмов, на которых в составе боевых расчетов команда отработает все необходимые действия.

Тральщик «Петр Ильичев» является шестым серийным кораблем проекта 12700 и вторым кораблем для Тихоокеанского флота. Такой же корабль «Яков Баляев», построенный для Тихоокеанского флота уже завершил государственные испытания и вошел в состав флота в конце 2020 года.

Новый тральщик назван в честь Героя Советского Союза краснофлотца ТОФ Петра Ивановича Ильичева, погибшего при штурме острова Шумшу 18 августа 1945 года

Справочно:

Тральщик «Петр Ильичев» имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика и предназначен для борьбы с любыми видами современных морских мин. Он оснащен новейшими гидроакустическими станциями, установленными как на самом корабле, так и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах. Корабль обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Основные тактико-технические данные: водоизмещение - 890 т., длина - 62 м., ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человек.

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