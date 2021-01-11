11.01.2021 (07:00)

Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию местности



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию местности

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

В ходе разминирования и очистки окраин Степанакерта российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях.

С 23 ноября 2020 г., за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил, очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 479,2 га территории, 182,8 км дорог, 710 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено более 23 тыс. взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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