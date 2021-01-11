11.01.2021 (05:00)
Очередной блочно-модульный городок для российских миротворцев возвели специалисты МТО в Нагорном Карабахе
Специалисты МТО возвели еще один блочно-модульный городок в населенном пункте Каракенд.
О заселении 60 человек в новый модульный городок, возведенный для создания комфортных условий проживания и быта военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, доложили заместителю Министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову.
Ранее специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возвели два блочно-модульных городка в Степанакерте и населенном пункте Гетаван.
Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение). Места проживания укомплектованы мебелью (кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина), а также бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер, бойлер).
На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.
Данные блочно-модульные городки могут применяться как в регионах с низкими температурами, так и в странах с жарким климатом.
Блочно-модульные городки изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, соответствуют всем установленным нормам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск.