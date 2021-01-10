10.01.2021 (20:20)

В 2020 году в 152 труднодоступных района Крайнего Севера и Арктики доставлено более 75 тысяч тонн различных материальных средств

Действующий на сегодняшний день порядок организации и доставки материальных средств позволяет из года в год гарантированно выполнять план Северного завоза в полном объёме и без срывов.

Всего в 2020 году в 152 труднодоступных района Крайнего Севера и Арктики для 192 воинских частей, доставлено более 75 тысяч тонн различных материальных средств, что в полном объёме обеспечит автономность воинских частей до завершения навигации 2021 года.

Было задействовано 63 морских и речных судна, 14 воздушных судов военно-транспортной авиации и 122 единицы автомобильного транспорта.

В 2020 году с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки были заблаговременно заключенные государственные контракты, накопленные материальные средства, подготовка материально-технической базы к приёму грузов позволили на месяц раньше завершить Северный завоз.

Оптимизирована логистическая схема доставки материальных средств и по реке Лена. Использование вновь построенного участка железной дороги позволило сократить плечо доставки грузов на 2 тысяч километров и сократить время доставки грузов до 12 суток.

Особое внимание уделяется качеству питания военнослужащих, проходящих военную службу в районах Крайнего Севера.

Согласно решению министра обороны Российской Федерации в этом году проведены мероприятия по улучшению ассортимента продовольствия и организации круглогодичной доставки скоропортящегося продовольствия, фруктов и овощей воздушным транспортом.

Для того, чтобы арктические воинские части и подразделения выполняли задачи по предназначению на должном уровне, на их оснащение поставлена техника, удовлетворяющая сложным климатическим и рельефным требованиям: снегоходы, транспортёры-двухзвенники, грузовые автомобили повышенной проходимости. Использование такой техники значительно повысило автономность и живучесть подразделений в данных районах.

Кроме того, в 2020 году продолжались мероприятия по экологической очистке Арктики. Силами сформированных экологических подразделений на архипелаге Новая Земля, островах Кильдин и Врангеля, мысе Марре-Сале полуострова Ямал собрано и вывезено более 2,8 тысячи тонн металлолома. При этом на острове Кильдин и мысе Марре-Сале работы по очистке завершены в полном объёме.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице