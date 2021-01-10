10.01.2021 (19:00)

Армейские скелетонисты открыли 2021 год двойной победой на чемпионате Европы в Германии

Соревнования по зимним видам спорта, связанные со скоростным спуском по ледовым желобам, традиционно проходят в рамках одного из январских этапов Кубка мира. Таковым у представителей скелетона стали первые в новом, 2021 году, соревнования в небольшом городке Винтерберге, расположенном в Северном Рейне-Вестфалии. Лучше всех спустились наши армейские спортсмены - Александр Третьяков и прапорщик Елена Никитина.

Последний перед 3-недельным перерывом декабрьский этап Кубка мира в австрийском Иглсе лидеры российской команды пропустили ради представившейся возможности дополнительных тренировок в Альтенберге – этот саксонский городок через месяц примет чемпионат мира, который подведёт черту нынешнему короткому сезону.

Третьяков в нынешнем сезоне лишь однажды попал на призовой пьедестал – правда, сразу на его вершину в Иглсе-1. В Винтерберге он возглавил промежуточный протокол сразу после первой попытки. 56,28 секунды – таким было его время.

Хозяин трассы – Александр Гасснер – показал второе время (56,43), а 11-кратный чемпион Европы латыш Мартинс Дукурс остановил секундомер на отметке 56,46. Во втором спуске прибалтийский скелетонист прибавил – 56,07, но представитель ЦСКА уступил ему всего одну сотую секунды, что обеспечило Третьякову победу, а вместе с ней и второй титул чемпиона Европы.

На этот раз Мартинс Дукурс завоевал серебро – Гасснер проиграл ему во второй попытке семь сотых секунды.

Через несколько часов определились обладатели награды турнира и у женщин. Сражение за победу вели Елена Никитина и немка Тина Херманн. Хозяйка трассы установила ориентир после первого спуска – 57,58. Армейская спортсменка уступила лишь две сотые. Во второй же попытке феноменальный разгон нашей соотечественницы предопределил итоговый успех. На 57,50 в исполнении Никитиной, Херманн ответила теми же секундами, что в начале соревнований – 57,58. Двух спортсменок разделили всего шесть сотых секунды. Для Елены титул, выигранный в Винтерберге, стал уже четвёртым в карьере. Это – повторение рекорда немки Ани Хубер, ставшей

В предстоящий уик-энд скелетонисты переедут в швейцарский Санкт-Мориц.

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