10.01.2021 (16:10)

100-я военная автомобильная инспекция организовала дорожно-патрульную службу в Московском территориальном гарнизоне

В период проведения выходных и нерабочих праздничных дней, 100-й военной автомобильной инспекцией (территориальной, г. Москва) была организована дорожно-патрульная служба в Московском территориальном гарнизоне.

Инспекторы в ходе несения службы не только проверяли законность эксплуатации транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, но и дополнительно проводили работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием воинского транспорта.

Водителям напомнили о нормах действующего законодательства в области безопасности дорожного движения, проинформировали о состоянии дорожно-транспортной обстановки, а также основных причинах и предпосылках к совершению ДТП.

Кроме того, со всеми категориями водителей проведены профилактические беседы по вопросам управления транспортными средствами в сложных дорожных и климатических условиях, а также разъяснена ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения.

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